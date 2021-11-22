وزير الخارجية الإسرائيلي: مكاتب حماس في اسطنبول يجب أن تُغلق





وأضاف في تغريدة عبر (توتير)، أنه يجب على دول العالم أن تتصرف كما فعلت بريطانيا وتجرّم حماس، و"مكاتب حمـاس في اسطنبول يجب أن تغلق"، وفق تعبيره.





وقال لابيد: يجب علينا منع هذه الأعمال "الإرهابية الإجرامية" ضد الإسرائيليين في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.





وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الجمعة الماضية، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس، بأكملها في المملكة المتحدة.

وقالت: إن "لدى حماس قدرات كبيرة بما في ذلك الوصول إلى أسلحة متطورة ومرافق تدريب الإرهابيين"، وفق زعمها، مشيرة إلى أن "قرار حظر حماس يتماشى مع سياسات شركائنا الأميركيين والأوروبيين".

رام الله - دنيا الوطنقال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه "ليس من واجب إسرائيل فحسب العمل ضد (إرهاب حماس) بل من واجب المجتمع الدولي بأسره"، وفق زعمه.