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شؤون فلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية اللبناني

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، وذلك في مدينة سوتشي التي وصلها الرئيس للقاء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غداً الثلاثاء.

وخلال الاتصال، أطلع وزير الخارجية اللبناني بوحبيب، الرئيس محمود عباس على آخر تطورات الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية، ومباحثات الوفد اللبناني مع الجانب الروسي والنتائج المتوخاة منها.

وأكد أهمية الدور التاريخي الذي يقوم به لبنان، حكومة وشعبًا، في دعم عدالة القضية الفلسطينية، ونضالات الشعب الفلسطيني حتى تجسيد تطلعاته وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها تحقيق استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين.

كما تطرق الرئيس إلى التضحيات التي قدمها الشعب اللبناني نصرة للقضية الفلسطينية، وشدد على المخاطر التي تواجه الشعبين الفلسطيني واللبناني في هذه المرحلة العصيبة، وضرورة عمل الجميع من أجل حماية لبنان وشعبها الشقيق، كما أكد ضرورة توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه البلدين والشعبين الشقيقين.

كما رحب باللقاء المرتقب مع الرئيس اللبناني ميشال عون في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش افتتاح كأس العرب، والذي من المنتظر أن تبحث خلاله آخر المستجدات في المنطقة وتعزّز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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