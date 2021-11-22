وفاة طفل متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها بحادث سير وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، بغزة، مساء الإثنين، عن وفاة طفل دهساً وسط قطاع غزة، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها.وأوضحت "المرور"، بغزة، أن الطفل أحمد حامد اللوح (4 سنوات) من سكان دير البلح توفي متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها صباح الإثنين، جراء صدمه من قبل مركبة غير مطابقة لشروط السلامة ولم تخضع للفحص الدوري.وأشارت الشرطة إلى أن سائق المركبة لا يحمل رخصة قيادة.وأكدت أنه تم توقيف السائق (ب، ع) (17 عاماً)، كما تم حجز المركبة، بينما يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.