"التعليم" تبدأ توزيع أرقام الجلوس للدورة الثالثة لعام 2021
شرعت وزارة التربية التعليم العالي بتوزيع استمارة أرقام الجلوس الخاصة بطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة الثالثة (الاستكمالية) وذلك بدءاً من اليوم الاثنين 22/11/2021.
وأشارت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الاثنين، إلى أن التسليم سيكون لكل طالب في مبنى المديرية التابع لها.
ومن المقرر أن تعقد الامتحانات النظرية يوم السبت 4/12/2021، فيما سيُعقد التدريب العملي للفروع المهنية يومي الاثنين والأربعاء 8/12/2021-6 الساعة التاسعة صباحاً.
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