"التعليم" تبدأ توزيع أرقام الجلوس للدورة الثالثة لعام 2021

رام الله - دنيا الوطنشرعت وزارة التربية التعليم العالي بتوزيع استمارة أرقام الجلوس الخاصة بطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة الثالثة (الاستكمالية) وذلك بدءاً من اليوم الاثنين 22/11/2021.وأشارت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الاثنين، إلى أن التسليم سيكون لكل طالب في مبنى المديرية التابع لها.ومن المقرر أن تعقد الامتحانات النظرية يوم السبت 4/12/2021، فيما سيُعقد التدريب العملي للفروع المهنية يومي الاثنين والأربعاء 8/12/2021-6 الساعة التاسعة صباحاً.