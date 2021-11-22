بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأربعاء



















ودعت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء.وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9 صباح غدٍ الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.