شؤون فلسطينية

محكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية تنهي مرحلة النظر في الطعون

محكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية تنهي مرحلة النظر في الطعون
رام الله - دنيا الوطن
أنهت محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية النظر في الطعون التي قدمت إليها ضد قرارات اللجنة برفض ترشح قوائم ومرشحين للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021.

وتلقت المحكمة خلال الفترة القانونية 13 طعناً؛ منها 5 طعون قدمت أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في رام الله و6 أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في نابلس، وطعنين أمام هيئة محكمة قضايا الانتخابات في بيت لحم. وفصلت المحكمة في جميع القضايا وردت جميع الطعون، باستثناء طعن واحد يتعلق برفض طلب ترشح قائمة انتخابية في بلدة كفر نعمة، وبناءً على قرار المحكمة تم قبول ترشح القائمة ليصبح عدد القوائم المرشحة في كفر نعمة ثلاث قوائم.

وأوضحت لجنة الانتخابات أنه بهذا تنتهي مرحلة الترشح للانتخابات المحلية، ويمكن للقوائم المرشحة الانسحاب حتى تاريخ 26/11/2021، لينشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين صباح يوم السبت 27/11/2021 بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قد أكدت أنه تبقي 17 يوماً عن عملية الاقتراع للانتخابات المحلية لعام 2021، لافتة إلى أنها ستكون يوم السبت 11 كانون الاول/ ديسمبر 2021.

وأشارت اللجنة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن عملية الاقتراع ستبدأ عند الساعة 7 صباحاً وتستمر حتى 7 مساء، مشددة على ضرورة التأكد من مركز الاقتراع الخاص بالمواطنين.

وفي السياق، أفادت اللجنة، أن مكتب دائرة بيت لحم الانتخابية اجتمع مع ممثلي القوائم الانتخابية، لمتابعة إجراءات اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية، والدعاية الانتخابية.

وأشارت إلى أن دائرة نابلس الانتخابية، بدأت باستقبال طلبات وكلاء القوائم الانتخابية، والتي تضم محافظة نابلس 30 هيئة ستجري لها الانتخابات المحلية 2021.

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