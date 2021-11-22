شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل روسيا ويلتقي نظيره الروسي غداً الثلاثاء

الرئيس عباس يصل روسيا ويلتقي نظيره الروسي غداً الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى مدينة سوتشي الروسية؛ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الثلاثاء.

وسيطلع الرئيس، نظيره الروسي على آخر التطورات السياسية، وتنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وسيبحث الرئيس عباس مع نظيره الروسي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة، وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ويرافق الرئيس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.

وكان الكرملين، اليوم الاثنين، قد اعلن في بيان أصدره في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم غد الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية.

وقال الكرملين في بيانه: "تستضيف مدينة سوتشي مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، سينظر القادة في قضايا تطوير التعاون الثنائي والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تسوية فلسطينية-إسرائيلية".

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، في الـ23 من نوفمبر الجاري، إحياء العملية السياسية، مؤكدا ثقته في الدعم الروسي في هذا الإطار.

وأشار الرئيس عباس في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك)، إلى أنه سيناقش خلال زيارته إلى موسكو، في الـ23 من نوفمبر الجاري، مع نظيره الروسي، سبل إحياء العملية السياسية، خاصة وأن روسيا تؤمن بحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية.

وقال الرئيس عباس: "إن تلك الزيارة تأتي أيضا بصفة روسيا أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ولها علاقات مميزة مع جميع الأطراف الإقليمية، وأيضا لتأثيرها الكبير على الجميع في منطقتنا".

وأشار الرئيس إلى أنه أعلن عن رغبته بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية، لذلك نحن واثقون من الدعم الروسي لجهودنا في هذا الإطار".

وأكد أنه سيضع الجانب الروسي في صورة آخر تطورات العلاقة الفلسطينية- الإسرائيلية، وكيفية إيجاد حل سياسي يستند لقرارات الشرعية الدولية".

وقال الرئيس عباس: "إن الزيارة ستتناول أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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