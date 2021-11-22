شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: المستوطنات انتهاك واضح للقانون الدولي وعقبة رئيسية في طريق السلام

الاتحاد الأوروبي: المستوطنات انتهاك واضح للقانون الدولي وعقبة رئيسية في طريق السلام
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي عن معارضة بلدانهم الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية وإجراءاتها، وأكدوا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة.

وأكدوا خلال زيارة قاموا بها اليوم الاثنين، الى المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية، على أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لا يعترفوا بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، خلال الزيارة إن "المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية. إن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إن مثل هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض".

وجاء في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، ان "هذه الزيارة تأتي في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق".

وخلال الزيارة أطلعت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "عير عميم" الدبلوماسيين على العواقب المقلقة للغاية لخطط الاستيطان في مستوطنة "جفعات هاماتوس" وجبل أبو غنيم و (E1) وقلنديا، حيث تشمل التداعيات المحتملة تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية، وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس، والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأشار البيان الى أنه في الشهر الماضي، وافق "المجلس الأعلى للتخطيط" على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة. حصل جزء من الخطط على الموافقة النهائية للمصادقة، بينما سيتم تقديم الخطط الأخرى للموافقة النهائية في مرحلة لاحقة. في 6 كانون الأول (ديسمبر) ستعقد لجنة التخطيط في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت. على الرغم من أن هذا لا يزال في مرحلة مبكرة جدا من التخطيط، إلا أنه يشكل أول خطوة قانونية ذات أهمية للمضي قدما في خطة من الممكن أن تكون ذات تبعات هادمة مثل بناء E-1.

وشدد البيان على أن خطط الاستيطان المجتمعة هذه تهدد أي احتمال متبق لاتفاق حول حل سياسي. بل وتهدف إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

محكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية تنهي مرحلة النظر في الطعون

محكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية تنهي مرحلة النظر في الطعون

الرئيس عباس يصل روسيا ويلتقي نظيره الروسي غداً الثلاثاء

الرئيس عباس يصل روسيا ويلتقي نظيره الروسي غداً الثلاثاء

غانتس: إسرائيل على وشك استكمال بناء الجدار عند حدود قطاع غزة

غانتس: إسرائيل على وشك استكمال بناء الجدار عند حدود قطاع غزة

استمر 62 يوما.. الأسير عياد الهريمي يعلّق إضرابه عن الطعام

استمر 62 يوما.. الأسير عياد الهريمي يعلّق إضرابه عن الطعام

أثناء عودتها من الأردن.. الاحتلال يعتقل زوجة منفذ عملية اطلاق النار بالقدس

أثناء عودتها من الأردن.. الاحتلال يعتقل زوجة منفذ عملية اطلاق النار بالقدس

تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها هنية مع عائلة منفذ عملية القدس

تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها هنية مع عائلة منفذ عملية القدس

غانتس: رفعنا حالة التأهب بعد العمليتيْن وحماس تحاول تحويل الضفة لما يشبه غزة

غانتس: رفعنا حالة التأهب بعد العمليتيْن وحماس تحاول تحويل الضفة لما يشبه غزة

الاحتلال يجرف أرضا زراعية في النبي الياس شرق قلقيلية

الاحتلال يجرف أرضا زراعية في النبي الياس شرق قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غانتس: إسرائيل على وشك استكمال بناء الجدار عند حدود قطاع غزة

غانتس: إسرائيل على وشك استكمال بناء الجدار عند حدود قطاع غزة

الاحتلال يجرف أرضا زراعية في النبي الياس شرق قلقيلية

الاحتلال يجرف أرضا زراعية في النبي الياس شرق قلقيلية

والد شهيدين يناشد الرئيس عباس بعودة راتبه المقطوع

والد شهيدين يناشد الرئيس عباس بعودة راتبه المقطوع

وزارة التنمية والاتحاد الأوروبي يطلقان دليلاً لتنظيم إدارة وتحسين الجودة

وزارة التنمية والاتحاد الأوروبي يطلقان دليلاً لتنظيم إدارة وتحسين الجودة

وقفة إسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام في الخليل

وقفة إسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام في الخليل

شاهد: وقفة أمام مقر الشؤون المدنية بغزة للمطالبة بـ&#34;لم شمل&#34; العائلات

شاهد: وقفة أمام مقر الشؤون المدنية بغزة للمطالبة بـ"لم شمل" العائلات

ما الملفات التي سيناقشها الرئيس عباس مع نظيره الروسي خلال زيارته لموسكو غداً؟

ما الملفات التي سيناقشها الرئيس عباس مع نظيره الروسي خلال زيارته لموسكو غداً؟

لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي

لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي

منوعات

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية المصرية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض

بعد طلاقها الثالث.. كيم كارداشيان تظهر برفقة حبيبها الجديد

بعد طلاقها الثالث.. كيم كارداشيان تظهر برفقة حبيبها الجديد

بعيد ميلادها.. فنان مصري يعيد طلب يد زوجته بخاتم زواج جديد

بعيد ميلادها.. فنان مصري يعيد طلب يد زوجته بخاتم زواج جديد

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

عبير صبري تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص داخل المصعد

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

صدمة الجمهور بتصريح نوال الزغبي عن محمد رمضان.. ماذا قالت؟

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

تولين البكري تودع جمهورها برسالة مؤثرة وتطلب منهم المسامحة

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

شاهد: الفنانة بلقيس تصدم الجمهور برقصها في الشارع على هذه الأغنية

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة يخطفان الأنظار بهذه الإطلالة

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد اختفاء 4 شهور.. أحدث ظهور لأحمد العوضي بعد مرض ياسمين عبد العزيز

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً

عربي

جامعة القاهرة بمصر تمنع غير المطعمين من تقديم الامتحانات

جامعة القاهرة بمصر تمنع غير المطعمين من تقديم الامتحانات

صالح: استقرار العراق عنصر محوري في استقرار المنطقة وسلامها

صالح: استقرار العراق عنصر محوري في استقرار المنطقة وسلامها

الأردن تسعى لاستقطاب نحو ثلاثة ملايين سائح للعقبة في نهاية 2023

الأردن تسعى لاستقطاب نحو ثلاثة ملايين سائح للعقبة في نهاية 2023

الأردن تتخذ إجراءات جديدة تتعلق بالقطاع السياحي لمواجهة (كورونا)

الأردن تتخذ إجراءات جديدة تتعلق بالقطاع السياحي لمواجهة (كورونا)