تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها هنية مع عائلة منفذ عملية القدس

رام الله - دنيا الوطنأجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مكالمة هاتفية مع عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم، منفذ عملية اطلاق النار التي وقعت صباح امس الأحد في البلدة القديمة بمدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل عنصر من شرطة الاحتلال وإصابة 4 آخرين.وقال هنية خلال المكالمة: "دماء الشهيد فادي إنما هي على طريق تحرير القدس والأقصى، وهي دَين في أعناقنا، فلا أعظم من الشهادة في سبيل الله، وأن تكون في القدس وعلى أسوار الأقصى".وأضاف: "لقد جمع الشهيد فادي رحمه الله بين العلم والإيمان والجهاد والشهادة، ودافع عن الأقصى بهذه العملية البطولية التي رفعت رأس الأمة جميعًا".وتابع هنية بقوله: "لقد جاهد الشهيد فادي بالفقه وتعليمه، ثم علم الناس فقه الجهاد بدمه واستشهاده"، لافتا إلى أن شرف لحماس أن يكون فيها مثل هذا العالم الرباني المجاهد.وفي السياق، أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن اعتزازه بعائلة شخيدم التي تمثل ركنا مكينا في البيت الفلسطيني المقاوم.