شؤون فلسطينية

غانتس: رفعنا حالة التأهب بعد العمليتيْن وحماس تحاول تحويل الضفة لما يشبه غزة

غانتس: رفعنا حالة التأهب بعد العمليتيْن وحماس تحاول تحويل الضفة لما يشبه غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن بيني غانتس، زير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم رفع حالة التأهب بين القوات الإسرائيلي، وذلك في أعقاب العمليتين اللتين وقعتا في البلدة القديمة ويافا، امس الأحد.

وأشار غانتس إلى أن حركة حماس تحاول تنفيذ تفجيرات داخل إسرائيل، وخاصة في مستوطنات الضفة الغربية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه المحاولة تعتبر خطيرة ولكنها فشلت.

ووفق القناة الإسرائيلية، قال غانتس: "حماس تحاول تحويل الضفة الغربية إلى ما يشبه غزة كبؤرة قوة مسلحة، كما أننا لن نسمح بأن يكون لها موطئ قدم في شرق القدس"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن عملية إطلاق نار، وقعت أمس الأحد، في البلدة القديمة بمدينة القدس، نفذها المقدسي فادي أبو شخيدم، أسفرت عن استشهاده، ومقتل شرطي إسرائيلي واصابة 4 أخرين.

في السياق، أفادت الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد، باعتقال شاب فلسطيني (18 عاماً)، من مدينة جنين، بشبهة طعن شخص (67 عامًا) واصابته بجراح متوسطة خلال سيره مع زوجته في شارع (بات يام) بمدينة يافا في أراضي عام 48.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن الشرطة ترجح بشكل كبير أن حادثة الطعن في يافا تمت على خلفية "قومية".

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