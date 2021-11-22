والد شهيدين يناشد الرئيس عباس بعودة راتبه المقطوع







رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن محمد محمود شلدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بضرورة عودة راتبه المقطوع منذ عام 2019.وقال المواطن مشلدان لـ"دنيا الوطن": "أعاني من انقطاع راتبي (راتب أسر الشهداء) منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2019، وراجعت مؤسسة رعاية أسر الشهداء وقالوا لي لا يوجد لك راتب".وأضاف: "ابني عبد الله استشهد في السابع من تموز/ يونيو 2011 وابني محمود الثاني شباط/ فبراير 200، وأناشد الرئيس محمود عباس بأن يعيد لي راتبي، لأستطيع العيش بحياة كريمة".للتواصل/ 0592064898