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دولي

الهند تعلن تمديد الإغلاق بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء

الهند تعلن تمديد الإغلاق بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الهندية عن تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع آخر، بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء في المدينة التي بلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وفي ذات السياق، أفادت مديرية التعليم أن جميع المدارس في العاصمة ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وفق (روسيا اليوم).

فيما تم فرض هذه الإجراءات لأول مرة في دلهي في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أكثر من أسبوع من تدهور جودة الهواء في المدينة إلى أسوأ حالاتها هذا الموسم، حيث غطت معظم أجزاء المدينة بضباب كثيف ضارب إلى الحمرة من التلوث.

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