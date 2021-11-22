الهند تعلن تمديد الإغلاق بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الهندية عن تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع آخر، بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء في المدينة التي بلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.وفي ذات السياق، أفادت مديرية التعليم أن جميع المدارس في العاصمة ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وفق (روسيا اليوم).فيما تم فرض هذه الإجراءات لأول مرة في دلهي في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أكثر من أسبوع من تدهور جودة الهواء في المدينة إلى أسوأ حالاتها هذا الموسم، حيث غطت معظم أجزاء المدينة بضباب كثيف ضارب إلى الحمرة من التلوث.