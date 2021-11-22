قناة (كان): وفد مغربي كان يزور القدس وقت وقوع عملية باب السلسلة





رام الله - دنيا الوطنقالت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن وفداً من دولة المغرب كان في القدس وقت وقوع عملية القدس التي نفذها فلسطيني عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين.وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الوفد كان يضم شخصيات إعلامية وثقافية، حيث ترأسه الإعلامي الكارح أبو سالم الذي قال: "شعر بعض أصدقائي وأعضاء الوفد بالخوف بعد هذا الهجوم".وبحسب القناة، ندد أبو سالم قائلاً: "ندين بشدة (الإرهاب) غير المقبول وهذه الأعمال الغبية التي تحاول نسف جهود السلام في المنطقة"، وفق تعبيره.وأعلنت الرباط في أواخر العام الماضي عن استئناف علاقتها الدبلوماسية مع تل أبيب، بعد أن قطعتها عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.ونفذ فادي أبو شخيدم (42) عاماً من مخيم شعفاط في القدس، أمس، عملية فدائية أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى ما أسفر عن مقتل الإسرائيلي إلياهو كاي (31) عاماً، وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم عنصرين في الشرطة الإسرائيلية، قبل أن يفتح عناصرها النار تجاه المنفذ ليرتقي شهيدًا.