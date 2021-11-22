شؤون فلسطينية

وزارة التنمية والاتحاد الأوروبي يطلقان دليلاً لتنظيم إدارة وتحسين الجودة

وزارة التنمية والاتحاد الأوروبي يطلقان دليلاً لتنظيم إدارة وتحسين الجودة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، "دليل نظام إدارة وتحسين الجودة والمعايير العامة للجودة" بمكونه الثالث، وهو إدارة الجودة وتطويرها ضمن مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم في وزارة التنمية الاجتماعية والمدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة، بحضور عاصم خميس الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط، والكساندر موجسوفسكي رئيس فريق المشروع، وستيفاني روسو مدير مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم.

وقال خميس: "إن الوزارة بحاجة لمثل هذا المشروع نظراً لكثرة الخدمات والتدخلات التي تقدمها للمستفيدين"، مؤكداً حرصها على تحقيق الانسجام بين أهداف المشاريع التي تنفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياج المستفيدين وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم".

وتابع خميس: "أن ضمان الخدمات وجودتها لا يتحقق إلا عبر معيرة الخدمات ووضع أسس لنظام تقييم ومتابعة جيد".

بدوره، قال موجسوفسكي: "إن نظام الجودة ومعيرة الخدمات يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية لمشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم إضافة للميزانية والتخطيط التي يتم من خلالها الحصول على أفضل الخدمات".

وتابع موجسوفسكي: "أن تطبيق الدليل سيمكن الوزارة من تطبيق استراتجيتها التنموية الجديدة، كما يعزز نظام المشاركة والشفافية، ويساهم بتقديم خدماتها بطريقة أفضل وبجودة عالية".

من جهتها، أكدت روسو مواصلة التعاون والشراكة طويلة الأمد بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المستفيدة وتقديم الخدمات ذات الجودة.

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