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جامعة القاهرة بمصر تمنع غير المطعمين من تقديم الامتحانات

جامعة القاهرة بمصر تمنع غير المطعمين من تقديم الامتحانات
جامعة القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة بمصر، اليوم الاثنين، بإنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لن يسمح للطلاب غير الملحقين ضد فيروس (كورونا) من دخول الامتحانات سواء الميدتيرم أو الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021 – 2022.

وأضاف الخشت: "أن التطعيم ضد (كورونا) حماية للطالب والمجتمع الجامعي وضمان لاستمرار العملية التعليمية واستكمال العام الدراسي".

في ذات السياق، أعلنت جامعة القاهرة، عن بدء امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس التاجي، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

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