آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء 23 نوفمبر





ونوهت الداخلية إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية بغزة، آلية السفرعبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء 23 تشرين الثاني/ نوفمبر.وأوضحت الوزارة أن الحافلات الأولى والثانية والثالثة ستكون حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/39)، ولجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/8).