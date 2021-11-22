الأردن تسعى لاستقطاب نحو ثلاثة ملايين سائح للعقبة في نهاية 2023

رام الله - دنيا الوطنأفاد شرحبيل ماضي، نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية في الأردن، أمس الأحد، أن السلطة تعمل جاهداً إلى استقطاب نحو 3 ملايين سائح بحلول نهاية عام 2023.جاء ذلك خلال ورشة نظمتها السلطة لوكلاء سياحة وسفر، في عمّان، لمناقشة خطة عمل السلطة السياحية للعامين المقبلين 2022 -2023، والترويج لمدينة العقبة والمثلث الذهبي محلياً وعالمياً، وفق (قناة المملكة).وقدم ماضي، خلال الورشة، أجندة الخطة السياحية والنشاطات الترويجية والتسويقية التي تعتزم الأردن تنفيذها لجذب السياحة الخارجية وتنشيطها، مشيراً إلى أن السلطة تستعد حالياً للانتقال إلى مراحل متقدمة من العمل في استقطاب السياحة الوافدة.وقال نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض السياحة في سلطة منطقة العقبة: "إن الخطة تتضمن إقامة فعاليات جاذبة للسياحة في مناطق العقبة ووادي رم والبتراء"، مؤكداً على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص السياحي، ودور مكاتب السياحة والسفر في ترويج المثلث الذهبي ووضعه على خارطة السياحة العالمية، وضرورة توحيد الجهود والمبادرات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.بدوره، أثنى عبدالرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون والتشارك بين السلطة والهيئة في تنفيذ استراتيجية تسويق المثلث الذهبي وترويجه، لافتاً إلى أن العقبة تعتبر من المناطق المرغوبة لدى السائحين القادمين من الخارج.