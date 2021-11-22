قناة إسرائيلية تزعم: (شاباك) كشف بنى تحتية واسعة لحماس بالضفة كانت تنوي تنفيذ هجمات

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، كشف بنى تحتية واسعة النطاق تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية، زاعماً أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات قاسمة في إسرائيل.وقالت القناة: "تم اعتقال أكثر من 50 ناشطاً من حركة حماس في عملية مشتركة نفذها الشاباك والجيش والشرطة وحرس الحدود، حيث ضبطوا خلالها كمية كبيرة من الأسلحة والمواد لصنع حوال 4 أحزمة ناسفة".وأشارت القناة، إلى أن هذه الخلايا تم تمويلها من قبل صالح العاروري، قائد حركة حماس في الضفة الغربية.