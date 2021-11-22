الأردن تتخذ إجراءات جديدة تتعلق بالقطاع السياحي لمواجهة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنكشف نايف الفايز، وزير السياحة والأثار الأردني عن إجراءات حكومية جديدة متعلقة بالقطاع السياحي، ستفرض قريباً، لضمان عدم ارتفاع إصابات فيروس (كورونا).وأضاف الفايز، اليوم الاثنين: "أن دخول المنشآت السياحية في الأردن سيكون محصورا فيمن تلقى مطعوم (كورونا)"، وفق (الرؤيا الأردنية).وتابع: " أن برامج الوزارة لتشجيع السياحة الداخلية ستكون حصرا فقط أيضا لمن تلقى المطعوم"، لافتاً إلى أن السياحة تحسنت في الأردن بعد منتصف العام الحالي، إذ شهد الدخل السياحي ارتفاعاً ملحوظاً.وأشار وزير السياحة إلى أن أي إغلاقات أو زيادة في أعداد إصابات فيروس (كورونا) في الأردن، والعالم سيؤثر سلباً وبشكل كبير في القطاع السياحي الأردني.