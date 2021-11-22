بوتين يوقع قانوناً يجيز إبرام عقود إلكترونية دون الحاجة إلى نسخة ورقية

رام الله - دنيا الوطنصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون ينظم إدارة الوثائق الإلكترونية في مجال علاقات العمل، ويجيز القانون الجديد إبرام عقود إلكترونية دون الحاجة إلى نسخة ورقية.وبحسب البوابة الرسمية للمعلومات القانونية لروسيا، وبموجب القانون الجديد، سيكون بإمكان إبرام عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل عن بعد بواسطة استخدام التقنيات الحديثة (الإنترنت)، وفق (روسيا اليوم).ويهدف القانون الجديد لتحسين العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، كذلك يهدف إلى تطوير آليات استخدام المستندات المتعلقة بالعمل عن بعد دون الحاجة لنسخ إلكترونية.وسيتوجب على صاحب العمل إخطار الموظفين بالانتقال إلى إدارة مستندات الموظفين الإلكترونية، ويحق للموظفين رفض المقترح واتباع نظام تقليدي (نسخ ورقية) في إدارة المستندات.