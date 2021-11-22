شاهد: وقفة أمام مقر الشؤون المدنية بغزة للمطالبة بـ"لم شمل" العائلات



وطالب المشاركون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، بوضح حلول لهم، ولم شملهم وإنهاء معاناة فاقدي الهوية من أفرادها.



الجدير ذكره، أن ملف "لم الشمل" يؤرق آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض أفرادها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





















رام الله - دنيا الوطننظّم عشرات اللاجئين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وقفة أمام مقر هيئة الشؤون المدنية، ضمن حراك "لم الشمل حقي"، وذلك للمطالبة بـ"لم شمل" العائلات التي لا تملك هوية أو جواز سفر فلسطيني.ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بالاعتراف بهم مواطنين فلسطينيين، ومما كتب عليها: "متضامن مع حملة لم الشمل حقي، من حقي السفر، نريد الحياة والحياة بالنسبة لنا هوية، من حقي العلاج".