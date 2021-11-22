الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة بـ(كورونا) بين جاليتنا في تايلاند

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جاليتنا في تايلاند، ليرتفع عدد الوفيات بين أبناء جالياتنا بمختلف دول العالم إلى 427 حالة، والاصابات إلى 13361.وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا في بيان لها، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة بسبب فيروس (كورونا)، في صفوف الجالية في مملكة تايلند للمواطن أسامة عبد الكريم شاكر العايدة، وأشارت إلى أنها تقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لاستخراج كافة المستندات اللازمة لإجراءات الدفن، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.