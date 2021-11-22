تركيا تضبط خمسة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان
قبضت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، على خمسة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان، وسادس أثناء دخوله من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه تم القبض على خمسة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان، وشخص آخر أثناء دخوله من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية".
وأضافت الوزارة: "أن أحد الموقوفين ينتمي لتنظيم (غولن) وآخر ينتمي لتنظيم (بي كا كا/كي جي كي) (الإرهابيين).
وشهدت تركيا في 15 تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة محدودة من الجيش تابعة لتنظيم (غولن)، قوبلت باحتجاجات شعبية.
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