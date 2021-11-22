تركيا تضبط خمسة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان

رام الله - دنيا الوطنقبضت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، على خمسة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان، وسادس أثناء دخوله من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية.وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه تم القبض على خمسة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان، وشخص آخر أثناء دخوله من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية".وأضافت الوزارة: "أن أحد الموقوفين ينتمي لتنظيم (غولن) وآخر ينتمي لتنظيم (بي كا كا/كي جي كي) (الإرهابيين).وشهدت تركيا في 15 تموز/ يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة محدودة من الجيش تابعة لتنظيم (غولن)، قوبلت باحتجاجات شعبية.