شؤون فلسطينية

ما الملفات التي سيناقشها الرئيس عباس مع نظيره الروسي خلال زيارته لموسكو غداً؟

ما الملفات التي سيناقشها الرئيس عباس مع نظيره الروسي خلال زيارته لموسكو غداً؟
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم غد الثلاثاء، في مدينة سوتشي الروسية.

وقال الكرملين في بيان له: "تستضيف مدينة سوتشي مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، سينظر القادة في قضايا تطوير التعاون الثنائي والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تسوية فلسطينية-إسرائيلية".

من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنه سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو، في الـ23 من نوفمبر الجاري، إحياء العملية السياسية، مؤكدا ثقته في الدعم الروسي في هذا الإطار.

وأشار الرئيس عباس في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك)، إلى أنه سيناقش خلال زيارته إلى موسكو، في الـ23 من نوفمبر الجاري، مع نظيره الروسي، سبل إحياء العملية السياسية، خاصة وأن روسيا تؤمن بحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية.

وقال الرئيس عباس: "إن تلك الزيارة تأتي أيضا بصفة روسيا أحد أطراف اللجنة الرباعية الدولية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ولها علاقات مميزة مع جميع الأطراف الإقليمية، وأيضا لتأثيرها الكبير على الجميع في منطقتنا".

وأشار الرئيس إلى أنه أعلن عن رغبته بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية، لذلك نحن واثقون من الدعم الروسي لجهودنا في هذا الإطار".

وأكد أنه سيضع الجانب الروسي في صورة آخر تطورات العلاقة الفلسطينية- الإسرائيلية، وكيفية إيجاد حل سياسي يستند لقرارات الشرعية الدولية".

وقال الرئيس عباس: "إن الزيارة ستتناول أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والروسية، فضلا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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