دولي

تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد منظمة (بي كا كا) في ولاية بيتليس

تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد منظمة (بي كا كا) في ولاية بيتليس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد منظمة (بي كا كا)، في ولاية بيتليس، شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها: "أن العملية التي أطلقت عليها اسم (أرن شتاء – 7)، انطلقت بقيادة قوات حرس الحدود (الجندرما) في الولاية، ويشارك فيها 680 عنصراً من مختلف الوحدات الخاصة بمكافحة (الإرهاب)".

وأكدت الوزارة على مواصلة عمليات تطهير المنطقة من (الإرهاب)، بعزم وإصرار لغاية تحييد آخر (إرهابي).

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات (أرن) ضد تنظيم (بي كا كا)، في 10  كانون الثاني/ ينايرالماضي.

وأطلق اسم (أرن) على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي (أرن بلبل)، الذي استشهد على يد أحد أفراد منظمة (بي كا كا) في 11 آب/أغسطس 2017.

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