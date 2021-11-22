العاهل الأردني يزور البحرين والإمارات لإجراء عدة مباحثات



وبحسب (بترا) فإن الملك سيبدأ بزيارة من العاصمة البحرينية، حيث سيجري مناقشات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، كما سيجري في أبوظبي مباحثات مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية، نائباً لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الملك الأردني عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله، غادرا المملكة، اليوم الاثنين، لزيارة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة.