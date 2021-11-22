لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي





رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي برئاسة النائب د. مروان أبو راس، جلسة استماع لوكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، لمتابعة بعض القضايا التي تخص عمل البلديات والشأن العام.وحضر اللقاء مقرر اللجنة النائب محمد فرج الغول، وأعضاؤها النواب يونس أبو دقة، وسالم سلامة، وجميلة الشنطي، وعبد الرحمن الجمل.وأوضح النائب أبو راس أن جلسة الاستماع تهدف لمتابعة العديد من القضايا خاصة بعد المنخفض الجوي الأخير، وأوضاع خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار، خاصة بعد انفجار بعض الخطوط الناقلة في الفترة الأخيرة.من جانبه، استعرض وكيل وزارة الحكم المحلي آثار المنخفض الأخير، وجهود الوزارة في التواصل المستمر مع البلديات للتعرف على أوضاعها وخططها في استقبال الشكاوى والمراجعين، مشيداً بجهود البلديات السريع في معالجة العديد من المشاكل ورفعالضرر عن المواطنين.