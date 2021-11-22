فلسطين: حالتا وفاة و250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حالتي وفاة و250 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي طوباس 6، الخليل 47، بيت لحم 20، جنين 19، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 31، طولكرم 5، نابلس 10، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قلقيلية 0، قطاع غزة 105.



وذكرت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 1، الخليل 7، بيت لحم 3، جنين 5، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 12، طولكرم 3، نابلس 3، سلفيت 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 2، قطاع غزة 210".



وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في جنين.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضاً، بينهم تسعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطن