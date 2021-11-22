رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي وزير خارجية سويسرا

رام الله - دنيا الوطنالتقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بإينياتسيو كاسيس وزير خارجية سويسرا والوفد المرافق له، الذي أكد استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه في ديسمبر المقبل.وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان له: "أن المنفي أشاد بدور دولة سويسرا في تحقيق استقرار ليبيا، باستضافتها العديد من اللقاءات بين الأطراف الليبية، برعاية الأمم المتحدة".وأضاف البيان: "والتي أنتجت السلطة التنفيذية متمثلةً في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، اللذان ساهما في تحقيق الاستقرار، بتوحيد مؤسسات الدولة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل".يذكر أن عدد المترشحين الذين تقدموا رسمياً بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية أمام الإدارات الثلاث في المفوضية العليا للانتخابات حتى مساء أمس، وصل إلى 61 مرشحاً.