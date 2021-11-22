العراق توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع السويد



من جهتها، دأنت آن ليندي وزيرة الخارجية السويدي محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وذكرت "نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك مع العراق"، لافتةً إلى أن السويد قدمت مساعدات للعراق بقيمة مليوني يورو.





رام الله - دنيا الوطنأفاد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، اليوم الاثنين، بأن العراق وقعت على مذكرة تفاهم مشتركة مع السويد، لافتاً إلى أن العراقيين يشكلون نسبة 2% من المجتمع السويدي.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي: "إن علاقات العراق مع السويد لاتخص فقط الدعم السياسي المشترك والقضايا الدولية، ولاتخص العلاقات التجارية والاقتصادية، بل تخص العلاقات المجتمعية العريقة".وأضاف: "أن الحكومة السويدية دعمت العراق في حربه ضد داعش، إضافة إلى أن المنظمات السويدية كان لها دور مهم في جميع أنحاء العراق".ولفت وزير الخارجية إلى أن نسبة العراقيين في السويد تشكل 2% من المجتمع السويدي، وأنهم يلعبون دوراً اقتصادياً وتجارياً واجتماعياً مهماً.وأكد حسين على أهمية التوصل لتفاهمات مع الجانب السويدي بشأن ملف طالبي اللجوء.