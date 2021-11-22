روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت
قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين إن بلاده سلمت لبنان صوراً التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير مرفأ بيروت.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني، إنه: "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا اليوم بتسليم صور فضائية وصور أقمار صناعية أعدتها وكالة روسكوزموس، نأمل أن تساعد في التحقيق في أسباب الانفجار".
وتابع لافروف: "نظرنا في احتمالات مشاركة فاعلين اقتصاديين روسيين في ترميم البنية التحتية التي دمرت نتيجة التفجيرات التي وقعت في ميناء بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020".
بدوره، قال عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية اللبناني : "رحبنا بالدور الروسي بالتواصل مع الشركاء الإقليميين لخفض حدة التوتر في سوريا"، مضيفاً: "ليس هناك خلاف بين الموقف الروسي واللبناني بشأن عودة اللاجئين السوريين ولكن هناك خلاف مع الموقف الغربي".
وفي آب/ أغسطس 2020، هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، متسببًا في سقوط أكثر من 60 شخصًا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف، إضافة لأضرار واسعة في المنازل والممتلكات.
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