روسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت





رام الله - دنيا الوطنقال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين إن بلاده سلمت لبنان صوراً التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير مرفأ بيروت.وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني، إنه: "بناء على طلب الحكومة اللبنانية، قمنا اليوم بتسليم صور فضائية وصور أقمار صناعية أعدتها وكالة روسكوزموس، نأمل أن تساعد في التحقيق في أسباب الانفجار".وتابع لافروف: "نظرنا في احتمالات مشاركة فاعلين اقتصاديين روسيين في ترميم البنية التحتية التي دمرت نتيجة التفجيرات التي وقعت في ميناء بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020".بدوره، قال عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية اللبناني : "رحبنا بالدور الروسي بالتواصل مع الشركاء الإقليميين لخفض حدة التوتر في سوريا"، مضيفاً: "ليس هناك خلاف بين الموقف الروسي واللبناني بشأن عودة اللاجئين السوريين ولكن هناك خلاف مع الموقف الغربي".وفي آب/ أغسطس 2020، هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، متسببًا في سقوط أكثر من 60 شخصًا وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف، إضافة لأضرار واسعة في المنازل والممتلكات.