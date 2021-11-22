النقد الدولي: العراق يحقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج

تحقيق العراق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج، وذلك وفق ما أظهره





وقالت الوزارة في بيان لها: "إنه بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخراً، والذي أعرب فيه عن تفاؤله بتسجيل الاقتصاد العراقي معدلات نمو متصاعدة هي الأعلى مقارنة مع دول المنطقة (الخليج العربي مصر والأردن)".



وأضافت: "أن تقرير الصندوق رجح توقعاته بتعافي الاقتصاد العراقي بعد سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في بنُية الاقتصاد المحلي والتي تبنتها الحكومة العراقية ووزارة المالية العام الماضي المتمثلة بالورقة البيضاء للإصلاح المالي والإقتصادي"، مشيرةً إلى تحسن سوق النفط العالمية والذي سيدفع باتجاه تعزيز النمو الاقتصادي للمدى المتوسط.



وتابعت: "أن سياسة تطوير وتحسين النشاط غير النفطي التي عملت عليها وزارة المالية عبر دعم مختلف القطاعات المنتجة كان له الأثر الملموس في رفع معدلات التعافي تدريجياً".





















رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة المالية في العراق، اليوم الإثنين، عنتقرير صندوق النقد الدولي.