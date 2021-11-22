أول امرأة ليبية تترشح للرئاسة في تاريخ البلاد

وسلمت بن خليفة أوراق ترشحها في مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية في طرابلس، كما تعد ليلى بن خليفة أول امرأة تترشح للرئاسة في تاريخ البلاد.



وسبق أن أقرت رئيسة حزب الحركة الوطنية الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تمهيداً لترشحها في الرئاسة.



يذكر أن عدد المترشحين الذين تقدموا رسمياً بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية أمام الإدارات الثلاث في المفوضية العليا للانتخابات حتى مساء أمس، وصل إلى 61 مرشحاً.





رام الله - دنيا الوطنتقدمت ليلى بن خليفة رئيسة حزب الحركة الوطنية في ليبيا، بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.