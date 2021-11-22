البردويل لـ"دنيا الوطن": القرار البريطاني جاء بالتعاون مع "الشاباك الإسرائيلي" وسنُبطله بكل قوتنا





قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، إن القرار البريطاني "قرار ظالم" وموقفنا واضح ونحن قمنا بإدانة القرار بكل أشكال القوة، لأنه يمس (حماس) مباشرةً، ويمس المقاومة الفلسطينية بشكل عام، كما ويمس الشعب الفلسطيني وكرامته.وأضاف البردويل في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، اليوم الاثنين: "ان بريطانيا هي سبب النكبة وهي التي أوجدت الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وهي التي دعمت الإرهاب الصهيوني على أرض فلسطين، ومارس الإرهاب بشكل كبير جداً، عوضاً عن أن تعتذر عما سببته للشعب الفلسطيني من ألام ومصائب".وتابع: "بريطانيا اليوم تزيد من حدة العداء للشعب الفلسطيني مقاومته، وتعتبر أن المقاومة إرهاب وأن الإرهاب الصهيوني مظلوم، وبالتالي هي تعكس الأمور وتقلبها".وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، قوله: "واضح أن القرار البريطاني جاء بالتعاون مع الشباك الإسرائيلي، وواضح الانحياز الكبير جداً دون تفكير ضد الشعب الفلسطيني".وأكد البردويل أن حركته ستعمل بكل ما أوتيت من قوة مع الحلفاء والأصدقاء وأحرار العالم من أجل اسقاط هذا القرار، حتى مع أحرار بريطانيا وأعضاء برلمان مجلس العموم البريطاني، لافتاً إلى أن "هذا من حقنا أن نقاوم الاحتلال حتى نسقطه ونسقط كل انحياز معه".