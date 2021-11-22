عمان وقطر توقعان ست اتفاقيات تعاون ويعقدان جلسة مباحثات مغلقة



وذكر تلفزيون سلطنة عمان: "أن السلطان هيثم بن طارق، وتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، يشهدان توقيع ست اتفاقيات تعاون في المجالات مختلفة".



وقال التلفزيون العماني: "إن السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد، عقدا جلسة مباحثات رسمية بالدوحة"، لافتاً إلى أنه تم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الأخوي المشترك بين البلدين وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات، بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين، كما تم استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك.



وفي ذات السياق، عقب ذلك عقد هيثم بن طارق وتميم بن حمد جلسة مباحثات مغلقة اقتصرت عليهما.





رام الله - دنيا الوطنوقع سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير قطر تميم بن حمد، اليوم الاثنين، ست اتفاقيات تعاون في عدة مجالات.