دولي

روسيا تنفذ أول تجربة لإطلاق صواريخ من "مروحية مسيرة"

روسيا تنفذ أول تجربة لإطلاق صواريخ من "مروحية مسيرة"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت روسيا أول تجربة لإطلاق صاروخ من مروحية (ترميت) وهي مروحية عسكرية هجومية مسيرة دون طيار.

ونقلت وكالة (سبوتنيك الروسية) عن مدير عام شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة، بأن "التجربة الأولى تضمنت قيام المروحية المسيرة بإطلاق صواريخ موجهة مداها ستة كيلومترات".

ولفت سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة (كرونشتادت)، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تم فيها إطلاق صواريخ (إس-8إل) من مروحية دون طيار يتم التحكم فيها عن بعد"، 

وأكد بوغاتيكوف أن "صواريخ (إس-8إل) ذات عيار 80 ملم التي صنعتها شركة كلاشنيكوف، تنضوي ضمن قائمة الأسلحة الخاصة بمروحية ترميت".

وتستطيع مروحية "ترميت" أن تحمل ثلاثة صواريخ من طراز (إس-8إل) التي تمكّنها من القضاء على أهداف ثابتة ومتحركة وفقًا لبيانات شركة (كرونشتادت)، ويتم توجيه صاروخ "إس-8إل" ليزريًا.

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