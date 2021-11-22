شاهد: شوارع الإسكندرية تغرق بسبب السيول





















رام الله - دنيا الوطنغمرت الأمطار الغزيرة مناطق عدة بوسط وشرق الإسكندرية في مصر، اليوم الاثنين، مما ارتفع منسوب المياه بالشوارع لأكثر من مترين.فيما استمرت الأمطار الغزيرة في الإسكندرية لساعات متواصلة بدءا من صباح اليوم، وذلك لليوم الثالث على التوالي ما يجعلها موجة الطقس الأسوأ هذا الشتاء، وفق (المصراوي).وتعرض كورنيش الإسكندرية وشارع بورسعيد وشوارع سموحة والإبراهيمية وأبو قير وغيرها، لتوقف مروري، بسبب الأمطار الغزيرة.وتقوم شركة الصرف الصحي بالتعاون مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر ببذل جهداً لاحتواء الموقف من خلال نشر أكثر من 180 سيارة (شفط) وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لكسح تراكمات مياه الأمطار.في ذات السياق، أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بمدارس الفترة المسائية، اليوم، للطلاب والمعلمين، بسبب تعرض المحافظة لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.وأكد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.