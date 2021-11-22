الرئيس يدين اعتداء الاحتلال على محافظ القدس



واطمأن الرئيس خلال اتصال هاتفي، على صحة المحافظ غيث، وتمنى له الشفاء العاجل، مشيداً بالدور الوطني الذي يقوم به المحافظ غيث، في خدمة الشعب في القدس وتعزيز صمودهم، والتصدي لمخططات التهويد.



وثمن سيادته صمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وكانت وحدات خاصة تابعة لقوات الاحتلال، اقتحمت فجر اليوم الإثنين، منزل المحافظ غيث وألقت قنابل صوت داخله، واعتدت عليه وعلى أبنائه وأبناء عمومته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، كما حطمت محتويات المنزل، واعتقلت ثلاثة من أقاربه.



رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدنان غيث محافظ القدس وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، وأفراد أسرته.