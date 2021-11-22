اشتية: وعودات جدية من المانحين باستئناف تقديم المساعدات لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، في اجتماع المانحين (AHLC) استمعنا إلى وعودات جدية باستئناف تقديم المساعدات للخزينة وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.وذكر اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، "نقدر عاليا اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية."ودعا المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام والذين باتت حياتهم مهددة بالخطر.كما دان اشتية اعتداء قوات الاحتلال على محافظ القدس عدنان غيث ونطالب بوقف التنكيل بأبنائنا المقدسيين.وأشار إلى أن مجلس الوزراء يناقش اليوم قضايا تتعلق بالريادة والتمكين الاقتصادي وقضايا متعلقة بالاستراتيجية الحكومية لقطاع الزراعة وتعزيز صمود المزارعين والحفاظ على الأرض، كمدخل في عملية الإنتاج وكقاعدة جغرافية للدولة الفلسطينية العتيدة.