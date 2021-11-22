مصرع 41 شخصاً وفقدان آخرين بسبب الفيضانات في الهند



وقالت الصحيفة: "إنه تم انتشال ست جثث يوم أمس في راغامبت ماندال وجثتين في تشيننامانديم ماندال في منطقة كادابا بينما وردت أنباء عن سقوط أربع وفيات في منطقة نيلور، مما رفع عدد القتلى إلى 41 شخصاً".





كما تسببت الفيضانات أضراراً بالطرق في العديد من الأماكن، كما أضرت بخط سكة حديد وكذلك الحركة الجوية.



في نفس السياق، أعلنت السلطات أن مطار كادابا في أندرا براديش سيظل مغلقا حتى الـ 25 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية.











رام الله - دنيا الوطنلقي 41 شخصاً مصرعهم وفقد أكثر من 100 آخرين في ولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند، بسبب الفيضانات.وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا): "أن ما لا يقل عن 41 شخصا لقوا مصرعهم وفقد أكثر من 100 شخص في ولاية أندرا براديش نتيجة الرياح الموسمية الغزيرة والفيضانات".