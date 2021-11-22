كتلة الصحفي تستنكر إغلاق (فيسبوك) حسابات ميدان القدس والقسطل



وقالت: "إن الشبكتين الصحفيتين هما من بين الأشهر في نقل أخبار المدينة المقدسة، وتمثلان مصادر مهمة لرواية أهل القدس وعين العالم على حقيقة العدوان المستمر ضدهم".



وأضافت: "وإزاء هذا التواطؤ والشراكة بين إدارة شركة (ميتا) والاحتلال الإسرائيلي، تدعو كتلة الصحفي الفلسطيني أحرار العالم، وكافة الأطر والمؤسسات الصحفية، ووزارة الخارجية الفلسطينية والكيانات الفلسطينية حول العالم، إلى تنسيق جهد دولي لحماية المحتوى الفلسطيني يعمل على مساءلة الشركة، التي تنتهك بوضوح أبسط قواعد حرية الرأي والتعبير".



وتابعت الكتلة: "مازال الصحفيون الفلسطينيون في هذا الضعف، ما داموا بدون تمثيل حقيقي، لذلك تدعو الكتلة التجمعات والأطر الصحفية إلى رص الصفوف والعمل بشكل موحد، لتشكيل جسم صحفي ممثل لهم، يعبر بشكل صادق وحقيقي عنهم".





واعتبرت الكتلة في تصريحٍ صحفي لها أن الحظر وسيلة من وسائل القمع والحرب التي تستهدف العمل الصحفي الفلسطيني، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري، وشراكة مع العدو الصهيوني في جرائمه ضد الفلسطينيين.