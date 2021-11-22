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الإمارات: مشاركة رفيعة المستوى في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (بإكسبو 2020 دبي)

الإمارات: مشاركة رفيعة المستوى في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (بإكسبو 2020 دبي)
(إكسبو2020 دبي)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد عدد من كبار المسؤولين والوزراء ورؤساء كبرى الشركات الصناعية في دولة الإمارات بأنهم سيشاركون في الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تنطلق اليوم في مركز دبي للمعارض في (إكسبو2020) وتستمر حتى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

جاء ذلك في إطار التزام الإمارات ببناء قطاع صناعي متقدم قائم على توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتقام القمة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على مدار ستة أيام تحت شعار "الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار".

فيما ويستضيف أسبوع القمة أكثر من 70 جلسة نقاش تتضمن مناقشة أبرز القضايا المؤثرة في القطاع الصناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي والتوأمة الرقمية.

ومن المتحدثين المشاركين في القمة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيس موريتانيا، ورئيس جمهورية النمسا، ورئيس وزراء ناميبيا ورئيس وزراء بربادوس.

فيما تشهد القمة مشاركة أكثر من 25 وزيرا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وزراء من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا وإسرائيل ومصر وزيمبابوي وكمبوديا وموريتانيا والكاميرون.

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