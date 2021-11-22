المُكافحة تضبط ثلاثة فروش حشيش وخمسة آلاف حبة مُخدرة





رام الله - دنيا الوطنضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة شمال غزة ثلاثة فروش حشيش، وخمسة آلاف حبة مُخدرة، خلال مهمتين منفصلتين بالاشتراك مع مكافحة المخدرات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.وأوضح طلعت المبحوح مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة شمال غزة أنه بإسنادٍ من قوة الفرع وبالتعاون مع مكافحة مخدرات رفح، ضبط أفراد شرطة مكافحة المخدرات 1000 حبة مُخدرة من عقار (ترامادول)، بالإضافة إلى ضبط 2000 حبة مخدرة من نوع (روتانا) خلال استكمال مهمة تفتيش منزل المدعو ب.ش بمحافظة رفح.وأشار المقدم المبحوح إلى أنه تم إحالة المدعو، وكافة المضبوطات التي ضبطت بحوزته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.وفي سياق منفصل، ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة الشمال بالاشتراك مع مكافحة المخدرات برفح ثلاثة فروش حشيش، و2000 حبة مخدرة من نوع (روتانا) خلال مهمة تفتيشية لمنزل أحد مروجي المخدرات بمحافظة رفح.