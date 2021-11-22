الاقتصاد بغزة تتلف كميات من الجبنة منتهية الصلاحية بمعبر كرم أبو سالم



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة: "أن طواقم التفتيش بمعبر كرم أبو سالم التجاري قامت خلال مراقبة ومتابعة البضائع والسلع الغذائية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، بإتلاف كميات من الجبنة غير الصالحة للإستخدام الأدمي وإتلاف كميات أخرى من سلع الكابتشينو بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية".



وأوضحت الوزارة أن طواقمها تعمل على مراقبة كافة السلع الواردة عبر المعابر التجارية، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.









رام الله - دنيا الوطنأتلفت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني بمعبر كرم أبو سالم، صباح اليوم الاثنين، كميات من الجبنة منتهية الصلاحية.