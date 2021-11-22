الشرطة تلقي القبض على مواطن طعن زوجته في كفر نعمة



وذكر لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "أنه وبعد ورود بلاغٍ من مواطن لشرطة المحافظة حول وفاة مواطنة وإصابة مواطنة 75 عاماً إصابة متوسطة نقلت على أثرها للمجمع الطبي، باشرت النيابة العامة والشرطة في إجراءات البحث والتحري، حيث ألقت القبض على المشتبه فيه لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



وأوضح ارزريقات أن النيابة العامة انتقلت على رأس قوة من فرع المباحث العامة ومكافحة المخدرات في شرطة المحافظة لمسرح الجريمة لإجراء الكشف والمعاينة ورفع الأدلة الجنائية.



وأكد على أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على جثة المواطنة وإحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة الفلسطينية القبض على المشتبه به، في طعن زوجته 30عاماً في بلدة كفر نعمة شمال مدينة رام الله.