أبو مازن يهنئ عون بعيد استقلال لبنان

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، لمناسبة حلول الذكرى الـ78 لاستقلال الجمهورية.وقال الرئيس عباس في برقيته: "ندعو الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بالصحة والسعادة والتوفيق، وعلى الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بتحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء".وأكد الرئيس في هذه المناسبة حرصه على العمل سويا من أجل إثراء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، والتي يفخر بها كثيرا، لتحقيق المزيد من التعاون المثمر لصالح الشعبين.كما ثمّن موقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة بقيادته الحكيمة، الداعمة لشعبنا وقضيته ونضاله المشروع من أجل استعادة أرضه ومقدساته، ونيل حريته واستقلاله.