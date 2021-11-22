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سلطان عمان يصل إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين

سلطان عمان يصل إلى قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين
هيثم بن طارق سلطان عمان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الاثنين، بأن تميم بن حمد آل ثاني أمير، استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لدى وصوله والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي اليوم في زيارة دولة للبلاد تستغرق يومين.

وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن السلطان هيثم بن طارق سيجري زيارة رسمية إلى الدوحة الاثنين، بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لـ"تعزيز العلاقات الوطيدة المتميزة بين البلدين".

وقال الديوان السلطاني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن: "زيارة الدولة تأتي تعزيزًا للعلاقات الوطيدة المتميزة بين سلطنة عمان ودولة قطر وتوثيقًا للروابط الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على حرص قيادتيهما على الارتقاء بها لآفاق أكثر رحابة في مختلف المستويات". 

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