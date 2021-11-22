دولي

الولايات المتحدة تنشر تحذيراً لإسرائيل حول شن هجمات على منشآت إيران النووية

الولايات المتحدة تنشر تحذيراً لإسرائيل حول شن هجمات على منشآت إيران النووية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، إسرائيلَ من أن الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية، قد تكون مرضية من الناحية التكتيكية لكنها غير مفيدة، وقد تأتي بنتائج عكسية ورد فعل مبالغ فيه من طهران.

وبحسب صحيفة (نيويورك تايمز)الأمريكية، فإن إدارة بايدن تدرس رفعاً جزئياً للعقوبات مقابل إبطاء تخصيب اليورانيوم لشراء المزيد من الوقت لاستكمال التفاوض بهذا الشأن.

وقالت الصحيفة: "أنه على مدار الـ 20 شهرًا الماضية، اغتال عناصر الموساد الإسرائيلي أكبر عالم نووي إيراني محسن فخري زادة، وتسببوا في انفجارات كبيرة أدت إلى توقف مصانع تخصيب اليورانيوم عن العمل، ودمروا العشرات من أجهزة الطرد المركزي التي تنتج الوقود النووي". 

وأضافت: "لكن المخابرات الأمريكية والمنظمين الدوليين بيّنت أن إيران تمكنت من استئناف التخصيب في غضون أشهر، وعلى الأغلب ركبت آلات أحدث يمكنها تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع بكثير".

وأشارت الصحيفة إلى أن تحسين إيران لدفاعاتها، خصوصاً في المجال السيبراني زاد الأمور تعقيداً، ما يعني أن شن هجمات إلكترونية مثل هجوم (ستوكسنت) المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي شل أجهزة الطرد المركزي في منشأة (نطنز) النووية منذ أكثر من عام.

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