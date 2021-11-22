غزة: حالة وفاة و105 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و105 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 817 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1633 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 186462 ، منها 1494 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 210 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 183335 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 56 ، منها 42 حالة خطرة.